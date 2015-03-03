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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 13:43 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币上扬，因澳洲央行按兵不动且日圆反弹

亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            119.65    120.13   +0.40   +0.01    119.66
    坡元            1.3632    1.3655   +0.17   -2.73    1.3260
    台币          31.397    31.568   +0.54   +1.02    31.718
    韩元           1095.90   1100.80   +0.45   +0.31   1099.30
    泰铢             32.35     32.32   -0.09   +1.70     32.90
    菲律宾披索       44.08     44.09   +0.02   +1.45     44.72
    印尼卢比      12940.00  12965.00   +0.19   -4.33  12380.00
    印度卢比       61.91     61.87   -0.06   +1.82     63.03
    马币            3.6220    3.6300   +0.22   -3.46    3.4965
    人民币          6.2737    6.2730   -0.01   -1.11    6.2040
    (完)
    
      
      
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 (编译 王兴亚；审校 杜明霞/李婷仪)
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