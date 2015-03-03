台湾股市：收盘近持平，观盘重点视台币动向

路透台北3月3日 - 台湾股市周二收在平盘附近。分析师指出，尽管陆股向下，但全球资金行情续盛行，若是台币 仍强势，代表外资续看好台股，盘势则应能持稳在此间高档水位。

台湾加权股价指数 收高0.05%，报9,605.77点；成交初值 为843.48亿台币，上交易日修正后为928.30亿。

〞1月到现在，外资买了将近1,700亿，在现货和期货都是多单，〞第一金证券投顾董事长陈奕光说。

他指出，今日陆股较弱，不只是因为中国数据偏弱，且去年陆股大涨后需要时间消化，估计台股将与陆股走势脱钩。而外资今年以来的现货买超不断，推算他们成本在9,500点；期货目前外资还有一万多口的多单，选择权也有四万多口多单，在外资不退出之前，台股应可维持指数在9,500-9,800点高档震荡的格局。

台币兑美元 周二早盘暂收升1.71角，报31.397。