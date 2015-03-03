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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 14:07 BJT

离岸人民币：韩亚金融集团三年期宝岛债正以4.5%询价--消息

路透台北3月3日 - 三位消息人士周二表示，韩国韩亚金融集团 将发行三年期宝岛债，目前正以4.5%于市场询价。

一消息人士指出，近期韩国银行陆续来台发宝岛债筹资，除先前的韩国进出口银行外，上周还有友利银行 三年宝岛债以4.5%完成定价，筹资5亿人民币，并将于18日发行。

路透暂时未能联系到韩亚金融集团对此评论。(完)

台湾主要人民币债券发行一览请参阅 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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