中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
澳洲央行周二维持指标利率在2.25%不变，令部分预计再次降息的人士感到意外，但央行为未来几次会议 宽松政策敞开大门。澳洲央行称，未来一段时间进一步放宽政策可能是适宜的。央行委员会将在后续几次会议 上对放宽政策进行评估。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2015年1月21日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.5% 2015年3月1日降25基点 一年期贷款利率5.35% 2015年3月1日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.00% 2014年10月15日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.25% 2015年2月3日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.75% 2015年1月15日降25基点 附卖回利率6.75% 2015年1月15日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.1% 2015年2月12日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率15% 2015年1月30日降200个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 蔡美珍；审校 白云)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9