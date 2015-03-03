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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 14:12 BJT

韩国汇市：韩元兑美元扳回跌幅收高，出口商需求提供进一步支撑

路透首尔3月3日 - 韩国韩元兑美元 周二小幅上涨，在澳洲央行意外维持政策利率不变的决议宣布后，韩元逆转稍早跌势；出口商的结汇需求则为韩元提供进一步支撑。

韩元兑美元 国内收报1,096.4韩元，上日国内收盘报1,100.8。(完)

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