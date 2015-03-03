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货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 21:41 BJT

表格：加拿大第四季实质GDP环比年率为增长2.4%，第三季修正为增3.2%

以下为详细数据,单位为百分比(经季节调整，除物价指数外其余亦经通胀调整):

2014 2014 2014

第四季 第三季 第二季

环比年率 +2.4 +3.2 +3.8

较前季 +0.6 +0.8 +0.9

GDP隐含物价指数变化 +0.6 +0.4 0.0

路透调查分析师预估第四季GDP环比年率料增长2%，12月GDP预估为成长0.2%。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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