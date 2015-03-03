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货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 21:38 BJT

表格：加拿大1月PPI较前月下降0.4%，较上年同期下降2.2%

路透3月3日 - 加拿大统计局周二公布，加拿大1月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.4%，较上年同期下滑2.2%。

工业产品价格(变动百分比，%)

较前月变动 较上年同期变动

1月 12月(修正) 12月(前值) 1月 12月(修正) 12月(前值)

总体 -0.4 -1.5 -1.6 -2.2 -0.4 -0.5

扣除石油/煤炭 +1.5 +0.2 +0.3 +3.4 +3.3 +3.3

注：分析师原本预期加拿大1月PPI较前月下滑0.7%。(完)

(编译 高琦 审校 王洋)
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