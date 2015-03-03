日本个股：佳能会长称公司有充足资金，希望今年继续并购步伐

路透东京3月3日 - 日本佳能 会长御手洗富士夫表示，该公司既有资金，也希望在今年进行更多并购活动。之前该公司拟以236亿瑞典克朗(28亿美元)收购监控摄影机生产商安讯士(Axis AB) 。

当被问及佳能对安讯士的收购报价时，御手洗富士夫称，他只对收购优质公司感兴趣。这一收购报价较消息公布前的公司股价溢价近50%。

“我只买优质公司，哪怕他们很贵，”他周二在接受路透专访时表示。

这是佳能史上最大一笔收购交易，意味着佳能在相机市场萎缩之际，力争拓展业务。御手洗富士夫在带头努力寻觅成长更快且能利用佳能摄影相关专长的业务。(完)