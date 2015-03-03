日本个股：佳能会长称公司有充足资金，希望今年继续并购步伐

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
路透东京3月3日 - 日本佳能 会长御手洗富士夫表示，该公司既有资金，也希望在今年进行更多并购活动。之前该公司拟以236亿瑞典克朗(28亿美元)收购监控摄影机生产商安讯士(Axis AB) 。
当被问及佳能对安讯士的收购报价时，御手洗富士夫称，他只对收购优质公司感兴趣。这一收购报价较消息公布前的公司股价溢价近50%。
“我只买优质公司，哪怕他们很贵，”他周二在接受路透专访时表示。
这是佳能史上最大一笔收购交易，意味着佳能在相机市场萎缩之际，力争拓展业务。御手洗富士夫在带头努力寻觅成长更快且能利用佳能摄影相关专长的业务。(完)
(编译 李爽 审校 白云)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9