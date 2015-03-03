《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月3日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *四川长虹 40 10 3 3/4簿记建档 招商银行 AA(联合资信) 3/5 3/6 电子集团 A+(中债资信) ======================================================================================= *杭州市商 60 15 9 3/4簿记建档 工商银行 AA+(新世纪) 3/6 3/9 贸旅游集团 招商银行 AA-(中债资信) ======================================================================================= *北方水泥 50 10 9 3/4-3/5簿记 招商银行 AA(大公国际) 3/6 3/9

浦发银行 AA-(中债资信) ======================================================================================= *宁沪高速 50 3 6 3/4-3/5簿记 工商银行 AAA(中诚信) 3/6 3/9

AA+(中债资信) ======================================================================================= *湖北省交 100 20 9 3/5簿记建档 浦发银行 AAA(大公国际) 3/6 3/9 通投资 工商银行 AA(中债资信) =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中广核风电 45 10 12 3/6簿记建档 农业银行 AAA 3/10 3/11

国开行 ======================================================================================= *亿阳集团 12 4 12 3/6簿记建档 华泰证券 AA- 3/10 3/11

北京银行 ======================================================================================= *唐山唐曹 7 2 12 3/6-3/9簿记 招商银行 AA- 3/10 3/11 高速公路 ======================================================================================= *中建投租赁 9 4 12 3/10簿记建档 民生银行 AA 3/11 3/12 ======================================================================================= *华能新能源 20 5 12 3/10簿记建档 华泰证券 AAA 3/12 3/13

工商银行 ======================================================================================= *盾安控股集团 20 8 12 3/10-3/11簿记 工商银行 AA 3/12 3/13 ======================================================================================= 东吴证券 31 10 3 3/4招标 浦发银行 AA+ 3/5 3/6

(最高发行余额) ======================================================================================= 万华实业集团 27 4 12 3/4簿记建档 华夏银行 AA+ 3/6 3/9 ======================================================================================= 甘肃省公路航空 20 10 12 3/4簿记建档 浦发银行 AA+ 3/6 3/9 旅游投资集团 ======================================================================================= 德力西集团 10 5 12 3/4簿记建档 农业银行 AA 3/6 3/9 ======================================================================================= 西部矿业集团 20 10 12 3/4簿记建档 浦发银行 AA+ 3/6 3/9 ======================================================================================= 岳阳纸业 6.5 3.5 12 3/5簿记建档 兴业银行 AA 3/6 3/9

进出口行 ======================================================================================= 河北省物 2 2 12 3/5簿记建档 民生银行 AA- 3/6 3/9 流产业集团 ======================================================================================= 开元旅业集团 10 5 12 3/5簿记建档 中信银行 AA 3/9 3/10 ======================================================================================= 中信证券 208 50 91天 3/5招标 交通银行 AAA 3/6 3/9

(最高发行余额) 邮储银行等 ======================================================================================= 江苏法尔 13 4 12 3/5簿记建档 民生银行 AA 3/6 3/9 胜泓昇集团 ======================================================================================= 广西水利 10 5 12 3/5簿记建档 农业银行 AA 3/9 3/10 电业集团 民生银行 ======================================================================================= 淄博宏达矿业 8.4 4 12 3/5簿记建档 浦发银行 AA- 3/9 3/10 ======================================================================================= 山东宏桥 20 10 12 3/5簿记建档 民生银行 AA 3/6 3/9 新型材料 ======================================================================================= 北京住总集团 13 5 12 3/5簿记建档 北京银行 AA 3/6 3/9

南京银行 ======================================================================================= 江西省高 10 10 12 3/9簿记建档 招商银行 AAA 3/10 3/11 速公路投资集团 ======================================================================================= 江西省高 10 10 12 3/9簿记建档 北京银行 AAA 3/10 3/11 速公路投资集团 ======================================================================================= 淮北矿业 30 15 12 3/9簿记建档 交通银行 AA+ 3/10 3/11 ======================================================================================= 盐城东方 15 5 12 3/9簿记建档 民生银行 AA 3/10 3/11 投资开发集团 ======================================================================================= 陕西煤业 35 35 12 3/9簿记建档 国开行 AAA 3/10 3/11 化工集团 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *丹东港集团 20 10 3 3/6簿记建档 中信证券 AA 3/10 3/11

中信银行 ======================================================================================= *世茂股份 50 15 3 3/6簿记建档 中金公司 AA 3/10 3/11

上海银行 ======================================================================================= *首钢总公司 80 40 永续中票 3/10簿记建档 农业银行 AAA 3/12 3/13

(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= *安徽出版 12 6 5 3/10簿记建档 交通银行 AA+ 3/11 3/12 集团 ======================================================================================= 四川省铁路 80 35 永续中票 3/5簿记建档 兴业银行 AA+ 3/6 3/9 产业投资集团 农业银行

(每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 福建省南 8 4 5 3/5簿记建档 国开行 AA 3/6 3/9 平市高速公路 ======================================================================================= 新华联控股 37 10 5 3/5簿记建档 招商银行 AA+ 3/6 3/9

招商证券 ======================================================================================= 福建省投 22 10 5 3/5簿记建档 建设银行 AAA 3/6 3/9 资开发集团 招商银行 ======================================================================================= 横店集团 30 15 3 3/5簿记建档 建设银行 AA+ 3/6 3/9

民生银行 ======================================================================================= 抚顺矿业 13 5 5 3/5簿记建档 民生银行 AA 3/6 3/9 集团 ======================================================================================= 中山兴中集团 4 4 3 3/9簿记建档 广发银行 AA 3/10 3/11 ======================================================================================= 淮南矿业 20 20 永续中票 3/9簿记建档 兴业银行 AAA 3/10 3/11 (集团) (每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 武汉旅游 8 8 5 3/9簿记建档 上海银行 AA 3/11 3/12 发展投资集团 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)