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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 14:34 BJT

日本股市：获利了结卖压拖累日经指数收低，求援消息利空重创夏普

路透东京3月3日 - 日本股市日经指数周二震荡收跌，投资人对近期涨势了结获利，夏
普 股价重挫，因有报导称，夏普预期今年亏损将扩大，正在计划向主要债权银行求
援。
    
    日经指数 收低0.1%，至18,815.16，中止连三涨。今日盘中在平盘附近上下波动
。
    
    东证股价指数 收高0.1%，至1,526.83点，JPX日经400指数 涨0.2%
，至13,867.02点。(完)
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