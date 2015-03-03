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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 14:40 BJT

日本个股：新日铁住金计划在2015-17财年投入1.35万亿日圆于资本支出

路透东京3月3日 - 新日铁住金 周二表示，计划在直至2017财年的三个财年中，在日本投入约1.35万亿日圆(110亿美元)的资本支出。

以粗钢产量计，新日铁住金为全球第二大钢铁制造商，该公司根据新中期业务计划公布目标称：

* 2017财年股东权益报酬率(ROE)为10%或以上，2014财年ROE预估为6-7%。

* 未来三年指定3,000亿日圆为企业投资用途

* 2018财年结束时，将停止小仓市一座高炉运转。(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
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