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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 14:57 BJT

国际油市：布兰特原油涨约1美元站上每桶60.50，得益于全球市场走坚

0632 GMT，近月布兰特原油期货 上涨1美元，报每桶60.54美元；美国原油期货 上涨0.42美元至50.01美元。

分析师表示，美国钻井平台数量减少，也提振了油价。

但摩根士丹利指出，“沙特、阿联酋、伊拉克和其他中东地区石油产量及出口今年以来均增加，平添供应压力。”(完)

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(编译 高琦/张若琪 审校 蔡美珍/李爽)
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