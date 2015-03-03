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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 15:00 BJT

全球金市：金价扳回跌幅并小涨，但涨幅受到美国升息前景的限制

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价格 变动 涨跌% 年初迄今

涨跌%

现货金 1209.60 2.95 +0.24 2.20

现货银 16.51 0.16 +0.98 5.43

现货铂金 1182.50 -2.00 -0.17 -1.45

现货钯金 824.15 -2.85 -0.34 3.97

COMEX期金 1209.70 1.50 +0.12 2.16

COMEX期银 16.53 0.08 +0.48 5.97

汇率

欧元/美元 1.1196

美元/日圆 119.65

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/李婷仪 审校 高琦/孙茉莉)
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