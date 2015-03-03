《SAFT专栏》资本潮转头撤出，中国人民币料将走低

**金融体系决定荣枯**

那些涌入的资本热潮，往往规避正规银行体系，而进入了影子银行市场，由于这些流入的资本，协助了经济平顺运行，它们的反向流出，就意味着中国将不得不继续放松政策，以减缓冲击。

资深经济学家George Magnus指出，中国的实质利率已经攀升，主要是因为处在低位且还在下降的通胀率。另一个原因是中国当局对影子银行非常有效的限制。这使得更多潜在借款人转向传统的银行融资，银行能够对借款人的选择更为挑剔，并抬高索要的利息。据瑞银估算，目前中国经通胀调整的加权平均银行贷款利率接近9%，相比之下2014年是7%，2011年甚至还不到1%。

另一个问题是，影子银行之所以存在，是基于一系列的原因，但当影子银行萎缩之际，这些原因并未消失。传统的中国银行业者并不总是很乐意放贷给中小企业，有时更倾向借给有政治背景的国有企业，这些国有企业以规模着称，而非效率和活力。

这意味着，中国央行降息举措要传导至实体经济面临了一些问题。

与此同时，中国债务规模巨大，也就是说将持续有庞大的再融资需求，但另一方面，通过举债的方式来刺激经济成长的效果却越来越差。

据麦肯锡的数据，从2007年到去年年中，中国的总债务规模几乎上升了三倍，达到28万亿美元，债务相对于经济规模的比例，目前已经高于美国。据对冲基金SLJ Macro Partners的研究，自金融危机以来，中国增加额外债务对经济增长的边际贡献实际上已经转为负值。也就是说，现在再举债的话，对经济增长只是产生减损作用，而非促进作用，考虑到中国举债投资项目的质量如此之差，尤其是房地产项目，这几乎是笃定的。

中国当局自然会想放手让货币贬值，将痛苦分散出去，减缓经济转型之苦。这样作等于是向已经处于通胀停滞的当前全球环境，注入更多打压通胀的力量。