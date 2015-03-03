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货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 15:15 BJT

中国政策：今年起出口退税全由中央负担，地方消费税定额返还--国务院

路透北京3月3日 - 中国国务院周二称，自今年起出口退税（包括出口货物退增值税和营业税改征增值税出口退税）全部由中央财政负担，地方2014年原负担的出口退税基数定额上解中央。

刊登在中国政府网的通知指出，自今年起，中央对地方消费税不再实行增量返还，改为以2014年消费税返还为基数，实行定额返还。

通知并称，具体出口退税上解基数、消费税返还基数，由财政部核定。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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