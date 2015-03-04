香港数据：2月PMI回升至50.7的一年高位--汇丰

路透香港3月4日 - 以下为汇丰香港2015年2月份采购经理人指数(PMI)数据：

2015年 2014年

2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

50.7 49.4 50.3 48.8 47.7 49.8 49.6 50.4 50.1 49.1 49.7 49.9 53.3

--汇丰香港2月PMI回升至50.7，在1月份跌穿50后重上盛衰分界线之上，私营企业经营有所改善。该数值亦为去年2月以来最高。

--月内私营企业产出亦回升，但增速温和。

--整体新订单量连续第三个月上升，经季节性调整后增长自1月加快。不过，来自中国内地的新订单量则连续第七个月下跌，因区内客户需求疲弱，但经季节性调整后跌幅则轻微。

--月内未完成工作量增加，抵销了年初时温和的减幅。虽然增速轻微，但积压工作仍是一年以来最多，有受访企业指出这与新业务量上升有关。

--2月份私营企业就业人数持续下降，这情况由去年4月持续至今。不过流失职位速度减慢，且是五个月来最慢，员工数目下跌主要由于企业没有填补之前因自愿流失的职位。

--整体投入品价格上升，经季节性调整后涨幅较1月份轻微放缓，整体仍算温和。企业指出采购价格升幅减慢，而员工成本则上涨。

--2月份香港私营企业持有的采购库存下跌，但幅度轻微，受访企业指这与持续库存调整有关。

Markit经济师Annabel Fiddes在评论调查结果时表示，＂香港私营企业的经营环境在2月份出现回升，产出及新接订单量增速均为一年来最快。然而，来自中国大陆的需求仍然疲弱，企业削减职位情况持续，但速度则见放慢。展望未来，积压工作上升或促使企业未来数月聘用额外人手，特别是若新订单增长持续，而投入成本通胀仍算温和。＂（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)