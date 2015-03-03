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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 15:21 BJT

台湾债市：指标公债殖利率随美债明显走高，空单进场布局

* 美债偏空，指标公债殖利率全线扬升
    * 空单进场换手，成交趋热
    * 明日10年债104/5期发行前交易的区间料在1.60-1.64%

    路透台北3月3日 - 台湾指标10年期公债104/5期 周二发行前交易殖利率收高，带动其他指标
公债殖利率也走扬。交易员认为，美债气氛偏空，市场也对下周10年债券标售结果仍存疑虑，空单进场令各期
券殖利率全数收升。
    
    交易员表示，先前多方对104/5期的10年券还颇为看好，但今日空单明显进场，成交暴增，殖利率明显走
高，甚至收在旧10年券103/13期之上。此外，先前交易颇淡的五年公债103/15期今日也引发了新券即将上场前
的弃券卖压，殖利率明显扬升。
    
    〞美债收高那么多，偏弱了，台债这里也有空单进场。〞一位大型商银交易员说。
    
    美国公债收益率周一上涨，因大量公司债供应，向美国公债价格施压，且投资者继续质疑美国联邦储备理
事会(美联储/FE D)会否在未来几个月升息。指标10年期公债 US10YT=RR收益率报2.08%，此为2月24日来最高
。    
    
    也有另一位证券商交易员表示，美国经济数据并未特别强劲，但公债殖利率还是大升，不得不令市场偏空
看待美债，对台债也同样保守操作。
    
    
    **10年公债标售令市场不安**
    
    另外一位银行业交易员则说，目前各方对于下周将标售的十年期公债仍拿捏不定，虽然今日不论新券或旧
券，殖利率1.63%以上看似有人会守，也有人想丢，交易商不无可能想藉美债的利空，推升殖利率的空间。
    
    〞不过标售10年券的结果可能还是要等非农就业数据结果，在此之前空方会占一点优势。〞前述银行业交
易员说。
    
    至于本周五有五年新券104/6期将开始首日的发行前交易。交易商估计，以目前偏空的气氛，不排除该期
公债的殖利率会比旧券103/15期 高出1-2基点。    
    
    交易员也表示，或许交易商想藉利空推升104/5期发行前交易的区间高位，不过太过分的话，也必须考量
国库的接受度。
    
    2014年底103/13期指标10年公债标售利率在1.5900%。今年以来四期公债标售，财政部已截标三次，市场
信心尽失。近年公债标售结果一览请见 
    
    财政部将在下周二(10日)标售104甲5期公债，预计金额400亿台币，天期为10年期，下周五(13日)发行。
           
    财政部3月24日(周二)将标售104甲6期公债，目标金额350亿台币，天期为五年期。3月6日(本周五)将开始
首日发行前交易。
     
    他们预估，本周10年债104/5发行前交易的区间暂看1.60-1.64%；五年债103/15区间则暂估1.00-1.04%。 
 
     
       收盘价                    涨跌幅     报价(%)          区间(%)     成交值
 年      期别                    (基点)                                (亿台币)
 期                                                                   
 10     104/5                     +2.55      1.6280    1.6200-1.6300      124.5
  5    103/15                     +2.70      1.0150    1.0000-1.0250       13.5
                                                                      
                                                                      
 
    本周全球重要经济事件和数据包括： 
    3/3(二)：澳洲央行举行议息会议、中国全国政协会议召开、台湾经济部公布1月外销订单、欧元区生产者
物价指数。
    3/4(三)：美联储主席叶伦在公民预算委员会(CBC)颁奖晚宴上致辞、美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯
发表演说、美联储发布经济状况褐皮书、美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治发表演说、英国央行举行货币政
策委员会(MPC)会议、汇丰中国服务业PMI、台湾经济部公布1月工业生产指数。
    3/5(四)：欧洲央行管理委员会会议后宣布利率决议、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说、中
国全国人大三次会议召开、台湾央行公布2月底外汇存底、德国工业订单。
    3/6(五)：美国公布2月非农就业数据。
    
         30       104/4                     没有成交
         20       104/2                     没有成交
         10      103/13                       1.6250
          5      103/15                       1.0150
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                     没有成交
 (完)              

 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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