欧洲政经：预期欧元区在12个月内解体的人数比例升至38%--投资者调查

欧元债市：德国公债持稳，关注下周新债发行
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
路透伦敦3月3日 - 周二的一份调查显示，投资者2月对欧元区解体的预期升至两年来高点，即便之前希腊与欧元区伙伴国就关键的金融救助达成一致。
Sentix欧元区解体指数(EBI)升至2013年3月以来最高，38%的受访者预计欧元区将在未来12个月内解体，高于1月时的调查结果24.3%。
EBI在2012年7月达到73%的高位，并在2014年7月触及低点7.6%。
这次调查是在2015年2月26日至28日进行，有980位散户和机构投资者参与。(完) (编译 李爽 审校 白云)
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路透香港5月12日 - 上海证交所上市公司永泰能源周二在交易所公告中表示，正在筹办一笔20亿元人民币(2.90亿美元)17年定期贷款，以扩建江苏省一座厂房。
路透上海5月12日 - 中国票据市场转贴利率本周变化有限，机构交投仍显冷清。交易员称，随着本周来月初资金面逐步转松，部分中小机构收票需求略增，但鉴于严格金融监管大背景下，不少银行忙于应付检查，整体成交不温不火，转贴价格波动并不大。