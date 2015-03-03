《热点聚焦》苹果若纳入道琼工业指数，会是何等光景？

希腊政经：IMF和欧洲金主称，需要更多时间才能达成希腊债务减免协议
路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
许多将投资与涵盖层面较广的指数做连结的投资人，会使用标准普尔500指数(这类ETF规模达1.9万亿美元)、或是Nasdaq 100指数。不过的确也有部分投资人通过SPDR Dow Jones Industrial Average ETF 等投资工具买进道琼指数，SPDR Dow Jones Industrial Average ETF目前市值约123.2亿美元，外界昵称为Dow Diamonds。
市场上也有杠杆操作型基金，希望将回报提高一倍甚至两倍，例如ProShares UltraPro Dow30 。
不过追随道指投资的人，必须适应其指数架构所带来一些奇怪的影响。举例来说，股价高达271.30美元的道指成分股Visa上涨或下跌1%，其对于道指的影响力，是股价25.99美元的成分股通用电气 的十倍以上。
自苹果去年6月分拆股票以来，Visa股价涨幅为28%，落后于苹果，且其市值不到苹果的四分之一。但由于Visa股价如此之高，若苹果同列道指成分股，其对于整体指数的影响力仍将不及Visa。不过当3月18日Visa一股拆成四股之后，情势就会有所改观。
若不计入股息，只有两支道指成分股的表现能够比得上苹果去年6月以来的约42%涨幅，他们分别为家得宝 以及UnitedHealth Group Inc ，不过若以苹果取代这两支股票，其影响力会大于这两支个股，这时是因为苹果周五收盘价128.46美元，略高于这两支个股。(完) (编译 张明钧/高琦/孙茉莉; 审校 李春喜/李爽/白云)
路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
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路透北京5月12日 - 中国山东省财政厅周五公告，将于下周五(19日)招标发行总额561. 72亿元人民币的一般及专项地方债，一般债期限三年、五年和七年，专项债期限为五年。该 批债首次出现各期限品种投标区间上限上浮幅度不同。 上述一般债为该省今年第二批，其中新增债券为232.40亿元，置换债券为155.35亿元； 专项债为该省今年第一批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级 为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 180.93 5月19日上午09:30-10:10 5月22日 5年 103.41