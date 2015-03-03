《热点聚焦》苹果若纳入道琼工业指数，会是何等光景？

许多将投资与涵盖层面较广的指数做连结的投资人，会使用标准普尔500指数(这类ETF规模达1.9万亿美元)、或是Nasdaq 100指数。不过的确也有部分投资人通过SPDR Dow Jones Industrial Average ETF 等投资工具买进道琼指数，SPDR Dow Jones Industrial Average ETF目前市值约123.2亿美元，外界昵称为Dow Diamonds。

市场上也有杠杆操作型基金，希望将回报提高一倍甚至两倍，例如ProShares UltraPro Dow30 。

不过追随道指投资的人，必须适应其指数架构所带来一些奇怪的影响。举例来说，股价高达271.30美元的道指成分股Visa上涨或下跌1%，其对于道指的影响力，是股价25.99美元的成分股通用电气 的十倍以上。

自苹果去年6月分拆股票以来，Visa股价涨幅为28%，落后于苹果，且其市值不到苹果的四分之一。但由于Visa股价如此之高，若苹果同列道指成分股，其对于整体指数的影响力仍将不及Visa。不过当3月18日Visa一股拆成四股之后，情势就会有所改观。

若不计入股息，只有两支道指成分股的表现能够比得上苹果去年6月以来的约42%涨幅，他们分别为家得宝 以及UnitedHealth Group Inc ，不过若以苹果取代这两支股票，其影响力会大于这两支个股，这时是因为苹果周五收盘价128.46美元，略高于这两支个股。(完) (编译 张明钧/高琦/孙茉莉; 审校 李春喜/李爽/白云)