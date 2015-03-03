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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 15:54 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收低1.5%中止四连涨，因市场获利了结

“上海期胶下跌后，目前市场呈现获利了结模式，”东京一经纪商表示。

业内消息人士称，上周该地区产胶国在印尼召开会议，可能同意继续互相合作以支撑胶价。

“他们可能没有出台具体的举措(以支撑胶价)，因为各产胶国利益取向不同，”上述经纪商称。

日本橡胶贸易协会公布数据显示，截至2月20日，日本港口生胶库存为12,489吨，低于2月10日时的12,895吨。

上海期交所5月指标期胶合约 收低370元人民币，报每吨13,595元。9月期胶合约收低430元人民币，报每吨12,895元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月4月合约 最新报每公斤141.90美分，跌2美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/李爽 审校 白云/高琦)
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