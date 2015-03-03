《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月3日

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
路透香港3月3日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:13时,1港元=0.80902人民币< HKDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 9.22 6.32 1.80 南玻 9.33 5.79 1.99 深康佳 10.00 4.52 2.73 ST中华 8.86 4.05 2.70 ST中冠 23.30 10.41 2.77 深深宝 8.92 6.77 1.63 深华发 8.03 3.80 2.61 深赤湾 20.43 15.25 1.66 招商地产 24.07 19.49 1.53 特力 15.15 7.68 2.44 飞亚达 12.25 7.54 2.01 一致药业 49.32 39.40 1.55 深深房 6.29 3.77 2.06 ST盛润 9.16 6.36 1.78 深南电 8.09 4.10 2.44 深纺织 10.15 6.33 1.98 方大集团 9.41 4.69 2.48 深国商 15.75 8.65 2.25 深赛格 8.57 4.25 2.49 宝石 9.16 6.32 1.79 小天鹅 16.58 14.20 1.44 粤高速 4.92 3.40 1.79 晨鸣纸业 6.64 4.67 1.76 ST珠江 7.80 5.23 1.84 美菱电器 6.50 5.05 1.59 大冷股份 13.94 7.46 2.31 粤电力 6.95 5.82 1.48 佛山照明 11.60 7.10 2.02 江铃汽车 39.63 36.80 1.33 沙隆达 14.63 9.32 1.94 苏常柴 9.30 5.08 2.26 威孚高科 33.95 31.59 1.33 古井贡酒 31.78 23.15 1.70 ST东海 8.00 6.65 1.49 长安汽车 20.20 21.09 1.18 京东方 3.10 2.58 1.49 鲁泰 11.52 10.77 1.32 本钢板材 5.41 2.95 2.27 张裕 33.85 26.50 1.58 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9