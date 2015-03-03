台湾汇市：台币小幅收高，因外资续汇入与亚币反弹

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
* 台币小幅收升，实质价位不脱区间整理
* 海外NDF转价平，投机盘认输回补台币
* 外资买超额度已大，观察汇入力道何时衰竭
* 实质交易区间估31.300-31.500
路透台北3月3日 - 台币兑美元 周二收升6分，实质交易价位则在上日区间内整理。汇银人士表示，外资仍偏汇入，且亚币多反弹，有利台币走强；不过今日进口商美元买盘出笼，抑制台币升值力道，实质价位仅能窄幅整理。
由于澳洲央行维持政策利率不变，带动亚洲货币普遍弹升，再加上台币持强，这使得投机盘在海外无本金交割远期外汇(NDF)停损美元多单，一个月期美元/台币换汇点自溢价转为价平。交易员指出，这已是开红盘以来，投机客第二次遭修理认赔，会不会重整再战，要看美元走势以及外资动向而定。
〞进口商今天比较积极，(美元)31.400以下买得还蛮踊跃的。〞一位银行交易员说。
另一外商银行交易员指出，虽然今日外资整体偏汇入，但也有几家保管行反向买美元，外资动作逐渐分歧。由于外资已经连续15个交易日买超台股达1,014.34亿台币，后续汇入的量能还有多大，值得观察。
他们认为，倘若外资后续没能大举汇入，台币在31.300附近料将遭遇不小压力。此外，由于周四欧洲央行将召开会议并宣布利率决议、周五美国又将公布非农数据，相关变数厘清前，台币兑美元难脱在既有区间内狭幅整理态势。
交易员预估，明日台币的交易区间料在31.300-31.500间。今日台币主要交易区间在31.350-31.510，上日交易区间在31.332-31.517。
海外无本金交割远期外汇市场中，一个月期美元/台币换汇点自溢价转为价平。一个月美元/台币远汇 尾盘报31.377/31.402，上日收在31.480。
台湾股市周二收在平盘附近。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超39.19亿台币，连续15个交易日买超共计1,014.34亿台币。
多数新兴亚洲货币周二上扬，跟随日圆反弹走势，且澳洲央行维持政策利率不变，使一些人的降息预期落空。韩国韩元兑美元 周二小幅上涨，韩元兑美元 国内收报1,096.4韩元，上日国内收盘报1,100.8。
本周全球重要经济事件与数据包括：
3/3(二)：欧元区生产者物价指数。
3/4(三)：美联储主席叶伦在公民预算委员会(CBC)颁奖晚宴上致辞、美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表演说、美联储发布经济状况褐皮书、美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治发表演说、英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议、汇丰中国服务业PMI、台湾经济部公布1月工业生产指数。
3/5(四)：欧洲央行管理委员会会议后宣布利率决议、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说、中国全国人大三次会议召开、台湾央行公布2月底外汇存底、德国工业订单。
3/6(五)：美国公布2月非农就业数据。
环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.508 31.568 31.350-31.570 31.570 7.79 8.26
元太外汇经纪公司 31.508 31.566 31.351-31.570 31.570 3.525 4.11
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 0.000/0.010 0.050/0.065 美元/台币六个月期 -0.040/-0.020 0.015/0.035 (完)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9