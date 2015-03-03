台湾汇市：台币小幅收高，因外资续汇入与亚币反弹

* 台币小幅收升，实质价位不脱区间整理

* 海外NDF转价平，投机盘认输回补台币

* 外资买超额度已大，观察汇入力道何时衰竭

* 实质交易区间估31.300-31.500

路透台北3月3日 - 台币兑美元 周二收升6分，实质交易价位则在上日区间内整理。汇银人士表示，外资仍偏汇入，且亚币多反弹，有利台币走强；不过今日进口商美元买盘出笼，抑制台币升值力道，实质价位仅能窄幅整理。

由于澳洲央行维持政策利率不变，带动亚洲货币普遍弹升，再加上台币持强，这使得投机盘在海外无本金交割远期外汇(NDF)停损美元多单，一个月期美元/台币换汇点自溢价转为价平。交易员指出，这已是开红盘以来，投机客第二次遭修理认赔，会不会重整再战，要看美元走势以及外资动向而定。

〞进口商今天比较积极，(美元)31.400以下买得还蛮踊跃的。〞一位银行交易员说。

另一外商银行交易员指出，虽然今日外资整体偏汇入，但也有几家保管行反向买美元，外资动作逐渐分歧。由于外资已经连续15个交易日买超台股达1,014.34亿台币，后续汇入的量能还有多大，值得观察。

他们认为，倘若外资后续没能大举汇入，台币在31.300附近料将遭遇不小压力。此外，由于周四欧洲央行将召开会议并宣布利率决议、周五美国又将公布非农数据，相关变数厘清前，台币兑美元难脱在既有区间内狭幅整理态势。

交易员预估，明日台币的交易区间料在31.300-31.500间。今日台币主要交易区间在31.350-31.510，上日交易区间在31.332-31.517。

海外无本金交割远期外汇市场中，一个月期美元/台币换汇点自溢价转为价平。一个月美元/台币远汇 尾盘报31.377/31.402，上日收在31.480。

台湾股市周二收在平盘附近。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超39.19亿台币，连续15个交易日买超共计1,014.34亿台币。

多数新兴亚洲货币周二上扬，跟随日圆反弹走势，且澳洲央行维持政策利率不变，使一些人的降息预期落空。韩国韩元兑美元 周二小幅上涨，韩元兑美元 国内收报1,096.4韩元，上日国内收盘报1,100.8。

本周全球重要经济事件与数据包括：

3/3(二)：欧元区生产者物价指数。

3/4(三)：美联储主席叶伦在公民预算委员会(CBC)颁奖晚宴上致辞、美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表演说、美联储发布经济状况褐皮书、美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治发表演说、英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议、汇丰中国服务业PMI、台湾经济部公布1月工业生产指数。

3/5(四)：欧洲央行管理委员会会议后宣布利率决议、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说、中国全国人大三次会议召开、台湾央行公布2月底外汇存底、德国工业订单。

3/6(五)：美国公布2月非农就业数据。

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