欧股业绩：嘉能可2014年获利符合预期，因商品价格下跌而提损11亿美元

希腊政经：IMF和欧洲金主称，需要更多时间才能达成希腊债务减免协议
路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
路透伦敦3月3日 - 矿产和商品交易商嘉能可 周二表示，2014年核心获利下滑2%，基本符合分析师的预估。公司还提列了11亿美元的损失，因商品价格下跌。
嘉能可称2014年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的核心获利为128亿美元。嘉能可与竞争对手的不同在于，公司不仅拥有矿产和石油资产，还经营着庞大的交易业务。
公司营销业务的获利上升15%，部分抵消了工业部门获利下滑的影响。
“公司工业部门的表现不可避免的受到价格走低环境的影响，尤其是在能源业务，该领域的价格跌幅是最大的。”嘉能可在声明中指出。（完）
(编译 高琦 审校 王洋)
路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
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路透北京5月12日 - 中国山东省财政厅周五公告，将于下周五(19日)招标发行总额561. 72亿元人民币的一般及专项地方债，一般债期限三年、五年和七年，专项债期限为五年。该 批债首次出现各期限品种投标区间上限上浮幅度不同。 上述一般债为该省今年第二批，其中新增债券为232.40亿元，置换债券为155.35亿元； 专项债为该省今年第一批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级 为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 180.93 5月19日上午09:30-10:10 5月22日 5年 103.41