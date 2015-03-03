欧股业绩：嘉能可2014年获利符合预期，因商品价格下跌而提损11亿美元

路透伦敦3月3日 - 矿产和商品交易商嘉能可 周二表示，2014年核心获利下滑2%，基本符合分析师的预估。公司还提列了11亿美元的损失，因商品价格下跌。

嘉能可称2014年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的核心获利为128亿美元。嘉能可与竞争对手的不同在于，公司不仅拥有矿产和石油资产，还经营着庞大的交易业务。

公司营销业务的获利上升15%，部分抵消了工业部门获利下滑的影响。

“公司工业部门的表现不可避免的受到价格走低环境的影响，尤其是在能源业务，该领域的价格跌幅是最大的。”嘉能可在声明中指出。（完）