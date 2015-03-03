金属期市：伦铜下滑，受美联储升息预期影响

中国农历新年过后，市场目前在等候研判中国工业需求状况如何，并期待周四召开的人大会议有关经济政策的新见解。

“中国新年已经过去，因此我们确实应进入购买季...但没有出现这种局面，让我有些担心，”Ayers Alliance首席投资总监Jonathan Barratt表示。

“而且，目前全球的论调都偏向疲软，这的确妨碍铜价上扬。从结构来讲，我的看法正面，我认为做多是正确方向。”

0740GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.6%报每吨5,869美元，上日收盘几乎持平，但盘中触及1月13日以来高位5,960美元。

新加坡一位交易员表示，市场交投旺盛，但没有明显的方向。

上海期货交易所5月期铜合约 下滑0.7%报每吨42,540元人民币(6,780美元)。

伦敦金属交易所(LME)周一宣布新规定及提案，以期把当前改革计划中的LME仓储提货排队时间再压缩一半。 (完)

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