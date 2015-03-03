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货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 17:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月3日

路透伦敦3月3日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           297,400              +200
    锡            10,770              -105
    铅           214,600              -100
    锌           560,125            -4,050
    铝         3,932,750            -6,675
    镍           430,932               -12
    铝合金        26,500              持平
    NASAA         78,460              -240
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种    库存数据         库存分布             品种      库存数据         库存分布
 铜      MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>   铅        MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝      MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>   锡        MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌      MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合金    MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍      MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>   NASAA     MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     


 (编译 白云; 审校 李爽)
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