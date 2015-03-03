人民币衍生品：一年期美元掉期升水创新高，因人民币贬值预期仍较强

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
路透北京3月3日 - 中国境内市场的美元/人民币掉期 周二多数品种美元升水冲高回落。盘中一年期美元掉期升水更是创下纪录新高，不过央行今日逆回购适度缓解本币资金面紧张局面，亦令各期限掉期升水适度回落。
交易员指出，掉期市场主要受本币资金面情况以及离岸人民币掉期走势影响。最近一年期美元掉期升水持续走高，主要受美元指数持续强劲，加上离岸市场掉期升水走高带动，后期市场更关注美元指数的动向。
美元兑一篮子主要货币周二攀升至11年新高，因美债收益率(殖利率)上涨帮助美元走强，随后略有回撤。
“美元指数一直在涨，客户的预期也是人民币要跌，...一年期美元掉期点子在高位会维持一段时间。”一股份制行外汇交易主管指出。
一外资行交易员称，美元指数不断创新高，离岸市场的长端掉期点子亦大幅走高，带动在岸市场往上走到历史高位，但再继续往上的空间可能不大。
广发银行报告指出，时间上，3月前后美元指数发生一次短中期回调的几率较高；结构上，美元指数从2014年5月开始的这一阶段性行情的上升波动结构仍未走完，但疑似离终点已不远。一旦美指收盘确认跌破93，意味着针对2014年5月以来涨势的调整已经开始。
截至北京时间15:58，隔夜美元掉期升水 成交于7.9个点子，而早盘一度最高上升至10个点子；一年期掉期美元升水 成交于2,028个点子，盘中最高达到2,060的纪录新高。
中国银行间市场周二早盘主要回购利率续降，而资金面却延续紧俏格局。交易员表示，今日央行公开市场逆回购驰援，价格虽降但操作量不及预期，对资金安抚作用有限；且大行供给意愿持续低迷，加之新一批新股申购即将到来，资金局面仍难乐观。
即期汇率方面，中国人民币兑美元即期 周二早盘继续在跌停板附近徘徊，并刷新逾28个月低点，中间价则连续第三日走贬至近四个月低位。交易员称，美元指数攀升至11年新高，提振人民币空头力量，但两会开幕在即令市场预期行情维稳。 （完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9