人民币衍生品：一年期美元掉期升水创新高，因人民币贬值预期仍较强

路透北京3月3日 - 中国境内市场的美元/人民币掉期 周二多数品种美元升水冲高回落。盘中一年期美元掉期升水更是创下纪录新高，不过央行今日逆回购适度缓解本币资金面紧张局面，亦令各期限掉期升水适度回落。

交易员指出，掉期市场主要受本币资金面情况以及离岸人民币掉期走势影响。最近一年期美元掉期升水持续走高，主要受美元指数持续强劲，加上离岸市场掉期升水走高带动，后期市场更关注美元指数的动向。

美元兑一篮子主要货币周二攀升至11年新高，因美债收益率(殖利率)上涨帮助美元走强，随后略有回撤。

“美元指数一直在涨，客户的预期也是人民币要跌，...一年期美元掉期点子在高位会维持一段时间。”一股份制行外汇交易主管指出。

一外资行交易员称，美元指数不断创新高，离岸市场的长端掉期点子亦大幅走高，带动在岸市场往上走到历史高位，但再继续往上的空间可能不大。

广发银行报告指出，时间上，3月前后美元指数发生一次短中期回调的几率较高；结构上，美元指数从2014年5月开始的这一阶段性行情的上升波动结构仍未走完，但疑似离终点已不远。一旦美指收盘确认跌破93，意味着针对2014年5月以来涨势的调整已经开始。

截至北京时间15:58，隔夜美元掉期升水 成交于7.9个点子，而早盘一度最高上升至10个点子；一年期掉期美元升水 成交于2,028个点子，盘中最高达到2,060的纪录新高。

中国银行间市场周二早盘主要回购利率续降，而资金面却延续紧俏格局。交易员表示，今日央行公开市场逆回购驰援，价格虽降但操作量不及预期，对资金安抚作用有限；且大行供给意愿持续低迷，加之新一批新股申购即将到来，资金局面仍难乐观。