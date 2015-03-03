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中国汇市 | 2015年 3月 3日 星期二 16:55 BJT

人民币汇率：长期看汇率将持稳，对一篮子货币保持升势--中国外管局长

路透北京3月3日 - 中国国家外汇管理局局长易纲周二表示，长期看人民币汇率将保持稳定，且人民币对一篮子货币仍保持升势。

他在两会（全国人大和政协会议）间隙并称，人民币汇率双向波动将成为常态。

尽管自去年起人民币汇率步入双向波动轨道，但随着美元指数持续走强，人民币汇率自去年11月以来持续贬值，人民币兑美元即期 周二收盘再度刷新近29个月低点。（完） (发稿 侯向明; 撰写 李文科; 审校 张喜良)
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