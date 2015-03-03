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货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 17:11 BJT

香港新股：香港宽频IPO预计以招股价区间中高端定价--IFR

路透香港3月3日 - 据汤森路透旗下IFR周二报导，香港第二大宽频网络商--香港宽频 的首次公开发售（IPO）预计将以招股价区间中高端定价。

香港宽频的主要股东--私募股权公司CVC Capital Partners Ltd 以及其他股东在此次IPO出售6.45亿股现有股份，招股价区间为每股8-9港元，集资最多58亿港元（7.5亿美元）。

根据招股文件显示，香港宽频将于周三（4日）定价。

该公司拒绝就上述报导置评。（完）
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