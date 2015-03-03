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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 16:57 BJT

《全球汇市》美元指数由11年高点回落，因日本政府顾问讲话打击美元

美元指数 一度攀升至95.516，为2003年9月以来高点，但之后又回落至95.353，日内跌0.1%。

澳元兑美元 涨1%，之前澳洲央行维持利率在纪录低点2.25%不变，让一些原本寄望其会再次降息的人感到意外。

澳元兑美元跳涨至0.7845，后来在0.7820持稳，日内涨0.8%。分析师称，澳元反弹可能如昙花一现，因为澳洲央行料迟早会再次降息。

欧元兑美元 持平报1.1192美元，脱离隔夜所及六周低位1.1160.

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1183 1.1183 +0.00 -7.56 1.2097

美元/日圆 119.75 120.12 -0.31 +0.06 119.68

欧元/日圆 133.93 134.19 -0.19 -7.49 144.77

美元/瑞郎 0.9606 0.9578 +0.29 -3.37 0.9941

英镑/美元 1.5364 1.5362 +0.01 -1.34 1.5573

美元/加元 1.2513 1.2535 -0.18 +7.70 1.1618

澳元/美元 0.7818 0.7765 +0.68 -4.29 0.8168

新西兰元/美元 0.7537 0.7506 +0.41 -3.33 0.7797

欧元/瑞郎 1.0745 1.0717 +0.26 -10.65 1.2026

欧元/英镑 0.7276 0.7278 -0.03 -6.18 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2988 9.3253 -0.28 -1.80 9.4688

美元/挪威克朗 7.6868 7.6957 -0.12 +2.87 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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