《全球汇市》美元指数由11年高点回落，因日本政府顾问讲话打击美元

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
美元指数 一度攀升至95.516，为2003年9月以来高点，但之后又回落至95.353，日内跌0.1%。
澳元兑美元 涨1%，之前澳洲央行维持利率在纪录低点2.25%不变，让一些原本寄望其会再次降息的人感到意外。
澳元兑美元跳涨至0.7845，后来在0.7820持稳，日内涨0.8%。分析师称，澳元反弹可能如昙花一现，因为澳洲央行料迟早会再次降息。
欧元兑美元 持平报1.1192美元，脱离隔夜所及六周低位1.1160.
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1183 1.1183 +0.00 -7.56 1.2097
美元/日圆 119.75 120.12 -0.31 +0.06 119.68
欧元/日圆 133.93 134.19 -0.19 -7.49 144.77
美元/瑞郎 0.9606 0.9578 +0.29 -3.37 0.9941
英镑/美元 1.5364 1.5362 +0.01 -1.34 1.5573
美元/加元 1.2513 1.2535 -0.18 +7.70 1.1618
澳元/美元 0.7818 0.7765 +0.68 -4.29 0.8168
新西兰元/美元 0.7537 0.7506 +0.41 -3.33 0.7797
欧元/瑞郎 1.0745 1.0717 +0.26 -10.65 1.2026
欧元/英镑 0.7276 0.7278 -0.03 -6.18 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2988 9.3253 -0.28 -1.80 9.4688
美元/挪威克朗 7.6868 7.6957 -0.12 +2.87 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9