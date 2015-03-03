《焦点》日本夏普计画再度请求银行纾困，藉以进行重组

希腊政经：IMF和欧洲金主称，需要更多时间才能达成希腊债务减免协议
路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
近年来，夏普已经陆续裁减了数千个岗位，并且退出了在欧洲的太阳能面板生产业务，这都是夏普在2012年获得数家银行提供的3,600亿日圆援助后采取的举措。此外，夏普还接受了来自三星和高通 的股权投资。
夏普在屏幕供应领域的竞争对手-日本显示器公司(JDI) 上个月公布季度获利高于预期，得益于苹果和中国智能手机厂商的需求走强。这个结果更加突显了夏普的衰落。
据熟悉情况的消息人士透露，日本显示器还计划修建一家专为苹果供应智能手机屏幕的工厂，正与美国公司商讨该项目的投资事宜。
行业内部已有大量揣测，认为夏普可能将迫于压力而不得不与日本显示器合并，但这两家公司的管理层都否认了这个选项的可能性。
夏普股价周二盘中一度重挫约10%，接近上个月触及的两年低点，但之后削减跌幅，终场收低3.5%。（完）
(编译 张明钧/孙茉莉/白云/高琦 审校 王洋)
路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
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路透北京5月12日 - 中国山东省财政厅周五公告，将于下周五(19日)招标发行总额561. 72亿元人民币的一般及专项地方债，一般债期限三年、五年和七年，专项债期限为五年。该 批债首次出现各期限品种投标区间上限上浮幅度不同。 上述一般债为该省今年第二批，其中新增债券为232.40亿元，置换债券为155.35亿元； 专项债为该省今年第一批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级 为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 180.93 5月19日上午09:30-10:10 5月22日 5年 103.41