《焦点》日本夏普计画再度请求银行纾困，藉以进行重组

近年来，夏普已经陆续裁减了数千个岗位，并且退出了在欧洲的太阳能面板生产业务，这都是夏普在2012年获得数家银行提供的3,600亿日圆援助后采取的举措。此外，夏普还接受了来自三星和高通 的股权投资。

夏普在屏幕供应领域的竞争对手-日本显示器公司(JDI) 上个月公布季度获利高于预期，得益于苹果和中国智能手机厂商的需求走强。这个结果更加突显了夏普的衰落。

据熟悉情况的消息人士透露，日本显示器还计划修建一家专为苹果供应智能手机屏幕的工厂，正与美国公司商讨该项目的投资事宜。

行业内部已有大量揣测，认为夏普可能将迫于压力而不得不与日本显示器合并，但这两家公司的管理层都否认了这个选项的可能性。

夏普股价周二盘中一度重挫约10%，接近上个月触及的两年低点，但之后削减跌幅，终场收低3.5%。（完）