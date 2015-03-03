中国经济：通缩压力不如欧洲那么大，当前应对手段属预调微调--财政部官员

希腊政经：IMF和欧洲金主称，需要更多时间才能达成希腊债务减免协议
路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
路透北京3月3日 - 中国财政部副部长朱光耀周二称，相对于欧洲而言，中国的通缩压力并没有那么大，而中国当前的应对手段属于是一种预调和微调。
他在两会（全国人大和政协会议）间隙并表示，房地产税还在研究过程中，而亚洲基础设施投资银行（亚投行）今年一定会成立。
中国国家信息中心此前研究报告指出，中国并没有进入通货紧缩，只是存在通货紧缩的风险，不应对价格形势估计的过于严重，下药过猛。宏观经济运行有望缓中趋稳，初步预计一季度中国国内生产总值（GDP）将增长7%左右，2015年财政赤字规模增加到1.65万亿元人民币。 （完）
(发稿 李贺/李铮；撰写 李文科; 审校 曾祥进)
路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透北京5月12日 - 中国山东省财政厅周五公告，将于下周五(19日)招标发行总额561. 72亿元人民币的一般及专项地方债，一般债期限三年、五年和七年，专项债期限为五年。该 批债首次出现各期限品种投标区间上限上浮幅度不同。 上述一般债为该省今年第二批，其中新增债券为232.40亿元，置换债券为155.35亿元； 专项债为该省今年第一批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级 为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 180.93 5月19日上午09:30-10:10 5月22日 5年 103.41