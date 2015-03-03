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货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 17:00 BJT

中国经济：通缩压力不如欧洲那么大，当前应对手段属预调微调--财政部官员

路透北京3月3日 - 中国财政部副部长朱光耀周二称，相对于欧洲而言，中国的通缩压力并没有那么大，而中国当前的应对手段属于是一种预调和微调。

他在两会（全国人大和政协会议）间隙并表示，房地产税还在研究过程中，而亚洲基础设施投资银行（亚投行）今年一定会成立。

中国国家信息中心此前研究报告指出，中国并没有进入通货紧缩，只是存在通货紧缩的风险，不应对价格形势估计的过于严重，下药过猛。宏观经济运行有望缓中趋稳，初步预计一季度中国国内生产总值（GDP）将增长7%左右，2015年财政赤字规模增加到1.65万亿元人民币。 （完）

(发稿 李贺/李铮；撰写 李文科; 审校 曾祥进)
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