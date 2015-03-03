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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 17:31 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘刷新近29个月新低，两会期间监管层有意维稳

* 人民币收盘续刷新近29个月新低
    * 中间价连续三天走贬至近四个月低点
    * 美指攀升至11年新高提振美元多头
    * 两会期间汇率料维稳

 (新增人民币收盘报价)
    路透北京3月3日 - 中国人民币兑美元即期 周二继续在跌停板附近徘徊，收
盘并刷新近29个月低点，中间价则连续第三日走贬至近四个月低位。交易员称，美元指数攀
升至11年新高，提振人民币空头力量，但两会期间，监管层有意维稳。
    
    人民币汇率即期收盘报6.2743元，为2012年10月11日以来的收盘最低，而这一收盘价显
示人民币汇率自去年10月底以来的贬值幅度已达到2.65%。而同期国际美元指数 的升
值幅度为10.7%。
        
    交易员称，无论央行降息还是美指维持高位，离岸人民币的反应都相对更明显，虽然这
也对在岸市场形成影响，但中间价贬幅有限，且在跌停板附近亦有大行拦截，人民币市场波
动较窄。
    
    “最近的行情都这样，自营交易没法做，客盘就是平一下，...年后感觉spot市场已经
停掉了。”一外资行交易员指出，现在就看美元指数的动向了。
        
    今年两会（全国人大和政协会议）已经拉开大幕，且中间价维稳姿态明显，除非美元指
数出现回调，否则人民币汇率在跌停板附近窄幅徘徊的态势可能很难结束。
    
    中国国家外汇管理局局长易纲在两会（全国人大和政协会议）间隙表示，长期看人民币
汇率将保持稳定，且人民币对一篮子货币仍将保持升势，人民币汇率双向波动将成为常态。
 
    
    备受关注的两会本周在北京正式拉开大幕。中国人民政治协商会议第十二届全国委员会
第三次会议于今日下午开幕，全国人大会议亦将在周四（3月5日）开幕。
        
    全球汇市，美元周二兑一篮子主要货币由11年高点回落，因为兑日圆下跌。此前日本首
相安倍晋三的一名经济顾问表示，美元难以持续上涨。 
    
 以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价<CNY=PBOC
 >，以及离岸市场人民币的主要报价：
                                                          
 在岸市场人民币兑美元             今日            上日    升贬
 即期成交价格                     6.2743          6.2730  -0.02%
 中间价                           6.1543          6.1513  -0.05%
 成交额                           192亿美元               
                                                          
 日内相对于中间价最大波幅         -1.98% (上限±  日高    日低
                                  2%)                     
 日内波动幅度(pips)               27              6.2736  6.2763
 2015年来即期升贬值幅度           -1.12%                  
 1年期美元/人民币掉期升水         2030                    
                                                          
                                                          
 离岸人民币市场,北京时间17:12     今日            上日    
 1年期NDF                         6.4150/6.42     6.4135  
 CNH即期                          6.2822/6.286    6.2899  
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。（完）   

 (发稿 李文科; 审校 黄凯/曾祥进)
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