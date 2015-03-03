更新版 1-中国汇市：人民币收盘刷新近29个月新低，两会期间监管层有意维稳

* 人民币收盘续刷新近29个月新低 * 中间价连续三天走贬至近四个月低点 * 美指攀升至11年新高提振美元多头 * 两会期间汇率料维稳 (新增人民币收盘报价) 路透北京3月3日 - 中国人民币兑美元即期 周二继续在跌停板附近徘徊，收 盘并刷新近29个月低点，中间价则连续第三日走贬至近四个月低位。交易员称，美元指数攀 升至11年新高，提振人民币空头力量，但两会期间，监管层有意维稳。 人民币汇率即期收盘报6.2743元，为2012年10月11日以来的收盘最低，而这一收盘价显 示人民币汇率自去年10月底以来的贬值幅度已达到2.65%。而同期国际美元指数 的升 值幅度为10.7%。 交易员称，无论央行降息还是美指维持高位，离岸人民币的反应都相对更明显，虽然这 也对在岸市场形成影响，但中间价贬幅有限，且在跌停板附近亦有大行拦截，人民币市场波 动较窄。 “最近的行情都这样，自营交易没法做，客盘就是平一下，...年后感觉spot市场已经 停掉了。”一外资行交易员指出，现在就看美元指数的动向了。 今年两会（全国人大和政协会议）已经拉开大幕，且中间价维稳姿态明显，除非美元指 数出现回调，否则人民币汇率在跌停板附近窄幅徘徊的态势可能很难结束。 中国国家外汇管理局局长易纲在两会（全国人大和政协会议）间隙表示，长期看人民币 汇率将保持稳定，且人民币对一篮子货币仍将保持升势，人民币汇率双向波动将成为常态。 备受关注的两会本周在北京正式拉开大幕。中国人民政治协商会议第十二届全国委员会 第三次会议于今日下午开幕，全国人大会议亦将在周四（3月5日）开幕。 全球汇市，美元周二兑一篮子主要货币由11年高点回落，因为兑日圆下跌。此前日本首 相安倍晋三的一名经济顾问表示，美元难以持续上涨。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CNY=PBOC >，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2743 6.2730 -0.02% 中间价 6.1543 6.1513 -0.05% 成交额 192亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.98% (上限± 日高 日低 2%) 日内波动幅度(pips) 27 6.2736 6.2763 2015年来即期升贬值幅度 -1.12% 1年期美元/人民币掉期升水 2030 离岸人民币市场,北京时间17:12 今日 上日 1年期NDF 6.4150/6.42 6.4135 CNH即期 6.2822/6.286 6.2899 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯/曾祥进)