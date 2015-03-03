欧元债市：公债收益率大都徘徊纪录低点附近，静待ECB买债计划细节

周二数据面清淡，德国零售销售回升进一步证明德国经济增长在回暖。这给股市带来提振，固定收益资产则持平。

欧元区指标债--德国10年期公债收益率持平于0.35%，脱离上周触及的低点0.28%。

意大利和西班牙10年期公债收益率分别持平于1.35%和1.29%，高于周一所及的低点1.30%和1.23%。

希腊是个例外，该国金融形势不稳在过去几个月里导致其借款成本大幅扬升至远高于欧元区其他国家债券的水平。

希腊10年期债券收益率周二持平于9.90%。(完)

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