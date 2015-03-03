欧元债市：公债收益率大都徘徊纪录低点附近，静待ECB买债计划细节

欧元债市：德国公债持稳，关注下周新债发行
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
周二数据面清淡，德国零售销售回升进一步证明德国经济增长在回暖。这给股市带来提振，固定收益资产则持平。
欧元区指标债--德国10年期公债收益率持平于0.35%，脱离上周触及的低点0.28%。
意大利和西班牙10年期公债收益率分别持平于1.35%和1.29%，高于周一所及的低点1.30%和1.23%。
希腊是个例外，该国金融形势不稳在过去几个月里导致其借款成本大幅扬升至远高于欧元区其他国家债券的水平。
希腊10年期债券收益率周二持平于9.90%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 高琦/白云/蔡美珍)
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
路透香港5月12日 - 上海证交所上市公司永泰能源周二在交易所公告中表示，正在筹办一笔20亿元人民币(2.90亿美元)17年定期贷款，以扩建江苏省一座厂房。
路透上海5月12日 - 中国票据市场转贴利率本周变化有限，机构交投仍显冷清。交易员称，随着本周来月初资金面逐步转松，部分中小机构收票需求略增，但鉴于严格金融监管大背景下，不少银行忙于应付检查，整体成交不温不火，转贴价格波动并不大。