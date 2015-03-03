更新版 1-台湾数据：1月外销订单年增8.1%稍低于预期，料2月续呈正成长

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路透台北3月3日 - 台湾经济部周二公布，1月外销订单较上年同期增8.1%，稍低于市场预估的成长9.65%；并预估2月因春节假期工作天数减少，接单金额将较1月减少，但年增率仍为正成长。

经济部统计处处长林丽贞表示，2月因应春节放假天数较长，但预料接单金额年增率仍为正数，目前初估合并今年1-2月外销订单年增率可能达5%以上。

“2月放假天数太多，但有把握正成长。”她说。

经济部指出，受产业淡季影响，1月外销订单390.4亿美元，较上月减少51.9亿美元或减11.7%。但较上年同月比较，年增率仍达8.1%，主因资讯通信产品及电子产品因手持行动装置需求续增，接单畅旺，年增率均达二位數。

此外，来自日本订单连续五个月负成长，林丽贞表示，原因在于过去几个月几个日本厂商被美国并购，订单改由美国下单，且部分日本厂商缩小生产规模，当然日圆贬值也是因素之一。

至于中韩签订自由贸易协定(FTA)对台接单的影响，她称，中韩签定FTA对台湾石化、汽车、面板及工具机等产业影响较大，不过逐步降税时程较长，短期对台接单影响不大，但如果持续降税的话，将对台接单造成冲击。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：

2015年1月 2014年12月

外销订单 +8.10 +4.50

路透调查 +9.65 --

订单区域

中国大陆(含港) +3.9 -1.1

美国 +24.7 +12.8

欧洲 +16.8 +9.7

日本 -22.6 -11.7 (完)

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