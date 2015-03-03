《中国债市每日综述》现券收益率及IRS先上后下，午后资金略松买气再起

* 现券收益率及IRS均先上后下

* 央行调降逆回购利率10基点不及市场预期

* 早间一级国开新债长端中标收益率走高

* 午后定向传言等致紧绷资金面略显松动

路透上海3月3日 - 银行间市场周二现券收益率及IRS(利率互换)均先上后下，不过较上日仍录得一定涨幅。交易员表示，继降息利好兑现之后，今日央行逆回购利率调降幅度不及预期，且一级国开新债招标结果长端品种走高，带动二级长债收益率一度反弹，午后则在资金略向好带动下回落。

他们并指出，目前尚需观察资金宽松的可持续性，以及回购利率回落的速度，方可进一步打开短债收益率下行空间。

“早上主要是OMO(公开市场)利率降太少了，一级招标结果又高，所以长端反弹了有8-9个基点，”上海一银行交易员表示，“下午听说放水了，(收益率)又下去了。”

他并指出，传言有SLF(常备借贷便利操作)还有SLO(短期流动性调节工具)的，应该是有投放，机构头寸都自然平了，从现券看主要基金等机构买盘比较多。

央行降息后周二首次公开市场操作，七天期逆回购利率小降10个基点(bp)至3.75%，较二级市场水平低近百基点；而仅350亿元人民币的操作规模，则明显逊于预期。业内人士称，春节后资金面未能如期放松，加之本周到期资金回笼压力大，不排除央行在公开操作的同时，辅以SLO(短期流动性调节工具)等其他手段稳定流动性的可能。

国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.5064%，同时招标增发的三年和五年债结果分别为3.6288%和3.7337%；七年和10年期固息增发债中标收益率分别为3.8184%和3.7667%。

北京一银行交易员并指出，上午资金比较紧张，所以现券抛盘略重；午后资金改善不知道可持续性如何，不过只要资金松了，短券收益率下行幅度应比长端更大。

“接下来主要还是看央行态度，其次即使态度偏宽松，利率下降也还有一个过程，”他称，现券收益率应该整体上行风险不会很大，因为毕竟还有预期在，短期受资金左右而已。

此外，对于IRS走势，他指出，五年期目前跟早上持平，上午一年期repo基准一度还升了2bp，现在也下了2bp左右。

国债期货主力合约TF1506 今日收报98.680元，较上日结算价跌0.144元，或0.15%。

剩余期限近10年的国开行固息债150205最新报价收益率 在3.74%，上日尾盘为3.69%。

**午后定向传言资金略显松动**

银行间市场周二主要回购利率波动有限，上午资金仍不改紧俏格局，午后则在定向传言影响下略显松动。交易员表示，今日央行公开市场逆回购操作量不及预期，且大行供给意愿持续低迷，加之新一批新股申购即将到来，资金一度拆借不易；午后则在定向传言影响下，略显松动。

他们并认为，资金面向好能否持续仍待观察，目前机构仍寄望于央行放水止渴，眼下要观察周四逆回购操作是否会放量。

“下午都平了，说是有定向，”上海一银行交易员称，供给是平衡很多了，就是不知道明天怎么样。

北京一基金交易员称，资金面关键就看央行放水的力度和决心了，还有就是时点。节后资金回流料对市场助益有限，下周IPO魅影重现将对流动性造成不小影响，而人民币持续走贬也提示了外汇占款趋减的风险。

“还需要央行支撑，猜测周四应该会大量逆回购操作，辅以定向操作，再不放水要死人了。”他称。

中国证监会周一稍晚下发24家首次公开发行(IPO)企业的发行批文，其中包括东方证券等19家公司周二分别在沪深证交所刊登招股意向书，启动发行程序，这些公司的网上网下申购日均集中在下周二至下周四，此亦为今年第三批新股IPO。

北京一券商交易员则认为，今日逆回购操作情况也体现了央行目前的矛盾状态：想要营造稳中偏松的货币环境，但是人民币持续贬值抑制了其放松步伐，因而只能在引导资金价格下行的同时，控制投放规模。