更新版 1-中国经济：当前应对通缩的手段属政策预调，将更注重政策配合--财政部官员

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
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路透北京3月3日 - 中国财政部副部长朱光耀周二称，相对于欧洲而言，中国的通缩压力并没有那么大，而中国当前的应对手段属于是一种预调和微调。
他在参加中国两会间隙耀指出，现在中国的CPI是正的，相比陷入物价负增长的国家，中国是未雨绸缪、预调微调，而中国央行连续两次降息正是预调微调措施。
此前中国央行于春节后宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。时隔三个月货币政策再次发力，彰显中国经济下行和通缩风险上升压力下监管层稳增长的决心，不过效果如何仍须观察。
对于今年中国经济增长判断，他认为，在今年国际经济形势复杂、国内经济三期叠加形势下，积极财政政策和稳健货币政策的配合更加重要，其中财政政策的积极性要体现出来；中国将在保持中高速经济增长时，注重增长质量，投资方面也会和经济结构调整相结合，包括注重环境质量。
他并表示，房地产税还在研究过程中，而亚洲基础设施投资银行（亚投行）今年一定会成立。
他称，中国成立亚投行和丝路基金，发挥了基础设施方面优势，也利于产能输出，是互利共赢的措施；按照工作计划，亚洲基础设施投资银行应该在2015年内完成正式建立，并投入运行。
中国国家信息中心此前研究报告指出，中国并没有进入通货紧缩，只是存在通货紧缩的风险，不应对价格形势估计的过于严重，下药过猛。宏观经济运行有望缓中趋稳，初步预计一季度中国国内生产总值（GDP）将增长7%左右，2015年财政赤字规模增加到1.65万亿元人民币。 （完）
(发稿 李贺/李铮; 审校 曾祥进)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9