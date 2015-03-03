英国金融：央行警告保险业者，化石燃料投资可能因政策变更遭受“重创”

路透伦敦3月3日 - 英国央行周二表示，保险业者若被气候变迁相关规定的更动给摆了一道，恐将“受到重创”。

英国央行辖下审慎监管局(PRA)副局长费希尔(Paul Fisher)表示，投资化石燃料资产的保险业者，可能会因限制化石燃料使用的相关政策变更而陷入困境。

费希尔在一场经济学人举办的会议上表示，“化石燃料及相关技术投资于这几十年来在金融市场的版图与日俱增，然而随着全球扩大限制碳排放，且采取多重举措转采可替代能源，相关投资可能会受到重大冲击。”

“目前已经有了一些特定的相关案例。”

英国央行一直在分析相关风险，将会在今年稍晚向政府提交一份报告。