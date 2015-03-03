英国金融：央行警告保险业者，化石燃料投资可能因政策变更遭受“重创”

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
路透伦敦3月3日 - 英国央行周二表示，保险业者若被气候变迁相关规定的更动给摆了一道，恐将“受到重创”。
英国央行辖下审慎监管局(PRA)副局长费希尔(Paul Fisher)表示，投资化石燃料资产的保险业者，可能会因限制化石燃料使用的相关政策变更而陷入困境。
费希尔在一场经济学人举办的会议上表示，“化石燃料及相关技术投资于这几十年来在金融市场的版图与日俱增，然而随着全球扩大限制碳排放，且采取多重举措转采可替代能源，相关投资可能会受到重大冲击。”
“目前已经有了一些特定的相关案例。”
英国央行一直在分析相关风险，将会在今年稍晚向政府提交一份报告。
费希尔称，“我们正试图了解相关法规变更会对PRA的目标可能造成哪些影响，以及这些法规变更可能在未来如何形塑我们的角色。”(完) (编译 张明钧; 审校 白云)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9