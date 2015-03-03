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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 17:53 BJT

美股业绩：京东第四季营收激增73%至56亿美元，超过分析师预估

路透北京3月3日 - 美国上市的中国电商企业京东 周二公布，截至12月的三个月营收增长73%至56亿美元，超过汤森路透调查分析师预估的53亿美元，且更多类别的消费品销售提升。(完) (编译 李爽 审校 白云)
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