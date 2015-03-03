香港个股：云顶香港收购日本NYK邮轮分支，代价为5.5亿美元

路透香港3月3日 - 马来西亚云顶集团旗下云顶香港 周二称，将收购日本NYK（Nippon Yusen Kabushiki Kaisha）的邮轮分支Crystal Cruises，代价为5.5亿美元。

云顶香港在联交所一份声明中称，该公司将收购Crystal Cruises经重组后的邮轮业务，后者现时经营的两艘邮轮共提供1,992标准床位。

“本次收购将令本集团得益于全球豪华邮轮品牌市场不断增长的需求，本集团并拟透过Crystal Cruise品牌增加第三艘新船舶从而尽量提高收益及盈利潜力。”公司并称。

云顶香港主要透过丽星邮轮品牌在亚洲经营邮轮业务，连同联营公司挪威邮轮及最新加入之大洋邮轮及丽晶七海邮轮，为世界第三大邮轮公司，合共拥有28艘邮轮，提供约47,400个标准床位。

该股今天停牌，前市价报2.8港元，将于明天复牌。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)