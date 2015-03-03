香港个股：云顶香港收购日本NYK邮轮分支，代价为5.5亿美元

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
路透香港3月3日 - 马来西亚云顶集团旗下云顶香港 周二称，将收购日本NYK（Nippon Yusen Kabushiki Kaisha）的邮轮分支Crystal Cruises，代价为5.5亿美元。
云顶香港在联交所一份声明中称，该公司将收购Crystal Cruises经重组后的邮轮业务，后者现时经营的两艘邮轮共提供1,992标准床位。
“本次收购将令本集团得益于全球豪华邮轮品牌市场不断增长的需求，本集团并拟透过Crystal Cruise品牌增加第三艘新船舶从而尽量提高收益及盈利潜力。”公司并称。
云顶香港主要透过丽星邮轮品牌在亚洲经营邮轮业务，连同联营公司挪威邮轮及最新加入之大洋邮轮及丽晶七海邮轮，为世界第三大邮轮公司，合共拥有28艘邮轮，提供约47,400个标准床位。
该股今天停牌，前市价报2.8港元，将于明天复牌。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9