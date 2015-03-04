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亚洲 | 2015年 3月 4日 星期三 16:53 BJT

台湾债市：103/13期10年公债中，银行业买超3亿台币

路透台北3月4日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，债券等殖成交系统中，10年公债103/1
3 交易资料如下：(单位：亿台币)
  
    10年公债103/13期：  
      业别      买进      卖出   买卖超金额
    银行业     22.00     19.00        +3.00
    证券业      1.00      4.00        -3.00

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