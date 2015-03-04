重温稿-台湾货币市场：旬底短率续处低位，关注明日央行标售一年期定存单

* 短率维持在低档

* 关注明日标售一年期定存单

* 短票发票量低迷、利率持平

记者 詹静宜

路透台北3月3日 - 台湾银行间短率周二续处底位。资金调度人士指出，此前资金大多避开落点旬底附近，致近期交投较显淡静，明日将迈入新提存期初，银行间料倾向负数操作，惟年后通货回笼效应持续，市场资金仍显宽裕，短率可望维持在低档。

大型银行交易员指出，今日为旬底最后一天交易，银行间仍积极微幅调整积数，以避免临时资金需求导致积数起伏过大；此外，市场关注明日央行标售一年期定存单，以目前资金态势来看，预估得标利率可能持平或微低于上月的0.591%。

〞旬底都很认真调整积数。〞一位大型官股银行交易员说。

根据路透访谈六家金融机构，台湾央行将于3月4日(周三)标售1,300亿台币一年期定存单，预料加权平均得标利率落在0.59%附近，中值区间暂估0.58-0.60%。

据央行公布的每日通货发行金额显示，农历年前通货发行数攀高至2兆1,268亿台币，较上年最高发行额的1兆9,810亿增加1,458亿，创历年新高。周二通货回笼约356亿台币，累计年后五个交易日通货回笼达1,713.4亿台币，发行数趋降至1.95兆(万亿)。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收在0.387%；今日区间落在0.295-0.420%，同于上日；一周拆款利率暂落在0.380-0.510%，上日成交区间0.380-0.500%。

**短票发票量低迷**

短票市场方面，交易人士表示，周二发票量明显偏少，连与银行到期续作的量都不够，周四起发票量才有望略为增温，短票利率大致持稳上日、变化不大。

“票很少，少到快发疯的地步。”一位大型票券商交易员说。

交易员并称，年后企业发票意愿仍显低落，元宵节过后的周五发票量料将例行性回温，但增加票量仍不足以因应银行间买票需求，短票利率仍将徘徊既有低位。

今日票券商与银行承作的月内短票利率主要成交在0.59-0.60%，跨季底短票则成交在0.61-0.62%，交投大致同于上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.603%，前日平均利率0.606%，成交量缩至51亿台币。

台湾央行周二公布，共发行1,903.5亿台币存单。与今日存单到期金额1,897.5亿台币相较，存单发行余额增6亿。

本周央行存单到期金额为2兆(万亿)3,821.1亿台币，余日落点分别为周三4,698亿、周四7,629.8亿及周五2,811亿。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为1,889亿台币，累积超额准备为10,056亿台币、加计前期1%的超额准备为11,347亿台币。

**RP利率持平低位**

债券市场附买回(RP)市场周二大致持平在低位，交易商表示，今日虽有大额的国际债券交割但并未紧缩市场资金，甚至寿险业者都进场找券，资金相当宽裕。

交易商认为，目前钱多、券少的情况短期内不会改变，整体市场资金在年后通货回笼的环境下更显充裕，且月初券源仍少，交易商多到期续做，新券并不多。

〞市场上找券的人一直比找钱的人多，短期看来这情况还会一直下去，〞一位大型银行机构交易员表示。

他们表示，尤其是投信在月初收了很多基金申购款，他们积极进入市找券。虽然资金一直很多，但因资金配置方对利率仍非常坚持，令利率难再下一阶。

〞利率应该先在这里，也下不去啦，〞一位大型证券商交易员说。她认为，除非台湾央行有很大且持续的动作，否则短率市场不致有大波动。

台湾央行明日将标售1,300亿台币的一年期定存单，较先前每月冲销的1,200亿金额多加了100亿。不过交易商大多认为，新增的100亿冲销量很显然对泛滥的市场资金并没有太太的紧缩作用。

本日交割有高盛金融债5.25亿元人民币，韩国输出入银行10亿元人民币债券，以及瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)金融债共2.35亿美元；周五则还有(6日)有德意志银行金融债交割。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，公司债RP主要成交在0.63-0.65%，两者均同上日。