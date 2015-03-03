表格：沪港通市场数据摘要--3月3日

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
路透香港3月3日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港通 市场数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 123.59亿元人民币 102.41亿元人民币 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 162,081,382 245,640,180 407,721,562 2 中信证券 27,758,577 242,839,019 270,597,596 3 国金证券 160,696,388 7,534,940 168,231,328 4 中国国旅 152,955,132 13,489,401 166,444,533 5 海通证券 19,830,579 115,563,827 135,394,406 6 工商银行 48,755,882 76,897,951 125,653,833 7 新华保险 96,457,718 14,723,605 111,181,323 8 中国银行 13,891,447 80,141,702 94,033,149 9 上汽集团 55,385,505 30,383,049 85,768,554 10 中国建筑 71,527,417 14,027,646 85,555,063 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 汉能薄膜发电 137,942,780 36,953,180 174,895,960 2 上海石油化工 8,034,860 34,576,640 42,611,500 3 恒大地产 31,727,390 6,553,430 38,280,820 4 上海电气 8,094,400 17,945,800 26,040,200 5 建设银行 102,330 21,357,800 21,460,130 6 保利协鑫能源 15,881,880 4,038,410 19,920,290 7 中国人民保险 11,899,350 3,007,480 14,906,830 8 马鞍山钢铁 13,561,260 1,013,040 14,574,300 9 洛阳钼业 9,749,770 4,310,220 14,059,990 10 银泰商业 4,542,115 9,200,475 13,742,590 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍; 审校 毕晓雯)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9