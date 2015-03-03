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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 18:43 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--3月3日

路透香港3月3日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港通
市场数据摘要。
  
                       沪股通                          港股通
                                             
  每日额度余额        123.59亿元人民币            102.41亿元人民币
                                             
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                     买入金额         卖出金额     买入及卖出金额
                               （元人民币）     （元人民币）    （元人民币）
   1    中国平安                  162,081,382      245,640,180    407,721,562
   2    中信证券                   27,758,577      242,839,019    270,597,596
   3    国金证券                  160,696,388        7,534,940    168,231,328
   4    中国国旅                  152,955,132       13,489,401    166,444,533
   5    海通证券                   19,830,579      115,563,827    135,394,406
   6    工商银行                   48,755,882       76,897,951    125,653,833
   7    新华保险                   96,457,718       14,723,605    111,181,323
   8    中国银行                   13,891,447       80,141,702     94,033,149
   9    上汽集团                   55,385,505       30,383,049     85,768,554
  10    中国建筑                   71,527,417       14,027,646     85,555,063
 
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                    （港元）       （港元）        （港元）
   1    汉能薄膜发电                137,942,780     36,953,180     174,895,960
   2    上海石油化工                  8,034,860     34,576,640      42,611,500
   3    恒大地产                     31,727,390      6,553,430      38,280,820
   4    上海电气                      8,094,400     17,945,800      26,040,200
   5    建设银行                        102,330     21,357,800      21,460,130
   6    保利协鑫能源                 15,881,880      4,038,410      19,920,290
   7    中国人民保险                 11,899,350      3,007,480      14,906,830
   8    马鞍山钢铁                   13,561,260      1,013,040      14,574,300
   9    洛阳钼业                      9,749,770      4,310,220      14,059,990
  10    银泰商业                      4,542,115      9,200,475      13,742,590
 
     （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 毕晓雯)
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