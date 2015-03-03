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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 19:01 BJT

国际油市：亚洲航煤和柴油裂解价差均下滑，因中东供给增多

路透新加坡3月3日 - 亚洲柴油裂解价差周二下跌近1.4%至每桶15.84
美元，因来自中东的供给增多。
    
    亚洲航煤裂解价差也小跌至每桶15.39美元，因随着中国农历新年假
期逐渐过去，需求可能放缓。
    
    新加坡现货市场连续第三日未见航煤交易，此前联合石化曾大举买入
，多数是3月船货。
    
    阿布扎比国家石油公司(ADNOC)标售9.5万吨含硫10ppm、船期为3月22
-24日的柴油，大约一周前其标售了类似数量的柴油，船期是3月12-14日
。
    
    交易员表示，3月12-14日船货或已经运往阿曼，但由于ADNOC未予评
论，所以不能证实。
    
    一位交易员说：“ADNOC的Ruwais炼厂扩建完成，有更多的供给用于
出口。”
    
    ADNOC将其原本日产41.5万桶的炼厂产能提升一倍多。
    
    ADNOC还有一项标售，是出售9.5万吨船期为3月21-23日的航煤。
    
    兴隆以每桶贴水0.10美元的价格，向Winson出售25万桶船期为3月18-
22日、含硫500ppm的柴油。(完)
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