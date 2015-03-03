国际油市：亚洲航煤和柴油裂解价差均下滑，因中东供给增多

路透新加坡3月3日 - 亚洲柴油裂解价差周二下跌近1.4%至每桶15.84 美元，因来自中东的供给增多。 亚洲航煤裂解价差也小跌至每桶15.39美元，因随着中国农历新年假 期逐渐过去，需求可能放缓。 新加坡现货市场连续第三日未见航煤交易，此前联合石化曾大举买入 ，多数是3月船货。 阿布扎比国家石油公司(ADNOC)标售9.5万吨含硫10ppm、船期为3月22 -24日的柴油，大约一周前其标售了类似数量的柴油，船期是3月12-14日 。 交易员表示，3月12-14日船货或已经运往阿曼，但由于ADNOC未予评 论，所以不能证实。 一位交易员说：“ADNOC的Ruwais炼厂扩建完成，有更多的供给用于 出口。” ADNOC将其原本日产41.5万桶的炼厂产能提升一倍多。 ADNOC还有一项标售，是出售9.5万吨船期为3月21-23日的航煤。 兴隆以每桶贴水0.10美元的价格，向Winson出售25万桶船期为3月18- 22日、含硫500ppm的柴油。(完)