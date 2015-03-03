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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 19:43 BJT

国际油市：石脑油裂解价差小涨，供应紧俏且需求强劲

路透新加坡3月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周二小升到每吨99.98美元
，为2月12日以来最高，交易商称，紧张供应和强劲需求抵消掉日本一炼
厂裂解装置关闭的影响。
    
    Maruzen Petrochemical周一关闭了位于千叶的年产52.5万吨的裂解
装置，交易商称是因为一个较小的技术故障。
    
    但Maruzen的发言人却表示关闭装置是为了进行维修，料将持续约一
周。
    
    短暂的关闭将导致相当于一个中型油轮的船货供应损失。交易商称，
由于供给有限，其它买家将乐于买进任何额外船货。
    
    亚洲汽油裂解价差上涨0.40美元至每桶12.83美元，为去年7月16日以
来最高水准，因需求强劲。
    
    卡塔尔的Tasweeq寻购3.5吨90号汽油，船期4月10-11日，发往Mesaie
ed；该公司还寻购3万吨95号汽油，船期4月16-17日，同样运往Mesaieed
港口。
    
    汽油市场的主要卖家是中石油，将供应五船各为5万吨的船货。Gunvo
r紧随在后，也将向市场供应10万吨船货。维多、Oman Trading和Swiss S
ingapore也将各自供应5万吨船货。
    
    汽油市场有现货交易，壳牌卖出两船97号汽油，船期3月23-27日，买
家是维多，但两船的价格不一样，分别为每桶78.38美元和77.68美元。
    
    石脑油市场无现货交易达成。（完）
    
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
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    产油国官方售价英文原文    

 (编译 高琦 审校 王洋)
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