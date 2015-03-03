国际油市：石脑油裂解价差小涨，供应紧俏且需求强劲

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
路透新加坡3月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周二小升到每吨99.98美元 ，为2月12日以来最高，交易商称，紧张供应和强劲需求抵消掉日本一炼 厂裂解装置关闭的影响。 Maruzen Petrochemical周一关闭了位于千叶的年产52.5万吨的裂解 装置，交易商称是因为一个较小的技术故障。 但Maruzen的发言人却表示关闭装置是为了进行维修，料将持续约一 周。 短暂的关闭将导致相当于一个中型油轮的船货供应损失。交易商称， 由于供给有限，其它买家将乐于买进任何额外船货。 亚洲汽油裂解价差上涨0.40美元至每桶12.83美元，为去年7月16日以 来最高水准，因需求强劲。 卡塔尔的Tasweeq寻购3.5吨90号汽油，船期4月10-11日，发往Mesaie ed；该公司还寻购3万吨95号汽油，船期4月16-17日，同样运往Mesaieed 港口。 汽油市场的主要卖家是中石油，将供应五船各为5万吨的船货。Gunvo r紧随在后，也将向市场供应10万吨船货。维多、Oman Trading和Swiss S ingapore也将各自供应5万吨船货。 汽油市场有现货交易，壳牌卖出两船97号汽油，船期3月23-27日，买 家是维多，但两船的价格不一样，分别为每桶78.38美元和77.68美元。 石脑油市场无现货交易达成。（完） NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 高琦 审校 王洋)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9