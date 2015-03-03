国际油市：石脑油裂解价差小涨，供应紧俏且需求强劲

路透新加坡3月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周二小升到每吨99.98美元 ，为2月12日以来最高，交易商称，紧张供应和强劲需求抵消掉日本一炼 厂裂解装置关闭的影响。 Maruzen Petrochemical周一关闭了位于千叶的年产52.5万吨的裂解 装置，交易商称是因为一个较小的技术故障。 但Maruzen的发言人却表示关闭装置是为了进行维修，料将持续约一 周。 短暂的关闭将导致相当于一个中型油轮的船货供应损失。交易商称， 由于供给有限，其它买家将乐于买进任何额外船货。 亚洲汽油裂解价差上涨0.40美元至每桶12.83美元，为去年7月16日以 来最高水准，因需求强劲。 卡塔尔的Tasweeq寻购3.5吨90号汽油，船期4月10-11日，发往Mesaie ed；该公司还寻购3万吨95号汽油，船期4月16-17日，同样运往Mesaieed 港口。 汽油市场的主要卖家是中石油，将供应五船各为5万吨的船货。Gunvo r紧随在后，也将向市场供应10万吨船货。维多、Oman Trading和Swiss S ingapore也将各自供应5万吨船货。 汽油市场有现货交易，壳牌卖出两船97号汽油，船期3月23-27日，买 家是维多，但两船的价格不一样，分别为每桶78.38美元和77.68美元。 石脑油市场无现货交易达成。（完） NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 高琦 审校 王洋)