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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 19:17 BJT

国际油市：亚洲180-cst燃料油升势下滑，因需求走弱

路透新加坡3月3日 - 亚洲180-cst燃料油现货升水周二下滑，受一项
以较低水准达成的交易所打压，与此同时市场对180-cst燃料油需求减弱
。
    
    180-cst燃料油升水下跌1.52美元，至每吨较新加坡现货报价升水3.6
3美元，之前壳牌以升水3美元的价格出售一艘月底的船货，大幅低于周一
的交易水平5.50美元。
    
    韩国需求也似乎比去年更弱，不过按月比较的话稍有加快，因油价走
低。
    
    巴基斯坦国家石油公司(Pakistan State Oil)买入83万吨船期3-5月
的燃料油，比去年同期跌7%。
    
    尽管需求低于上年同期，但因为1月没有进口，这已是加速了。约有
三分之一的巴基斯坦电力供应来自于燃料油。
    
    一位知情的贸易消息人士称：“在低价格的环境下，所有产品的需求
都增加了。”
    
    180-cst高硫燃料油的直接价格已自1月触及的约六年低点上涨了近40
%，但比起去年每吨560.40美元的平均水平，仍低了至少30%。
    
    现货市场上，Lukoil以每吨335美元向兴隆出售2万吨船期为3月19-23
日的380-cst燃料油。
    
    壳牌以每吨较新加坡现货报价升水3美元的价格，向嘉能可出售2万吨
船期为3月28日至4月1日的的180-cst燃料油。(完)
        
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    产油国官方售价英文原文    

    

 (编译 王洋; 审校 高琦)
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