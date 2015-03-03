国际油市：亚洲180-cst燃料油升势下滑，因需求走弱

路透新加坡3月3日 - 亚洲180-cst燃料油现货升水周二下滑，受一项 以较低水准达成的交易所打压，与此同时市场对180-cst燃料油需求减弱 。 180-cst燃料油升水下跌1.52美元，至每吨较新加坡现货报价升水3.6 3美元，之前壳牌以升水3美元的价格出售一艘月底的船货，大幅低于周一 的交易水平5.50美元。 韩国需求也似乎比去年更弱，不过按月比较的话稍有加快，因油价走 低。 巴基斯坦国家石油公司(Pakistan State Oil)买入83万吨船期3-5月 的燃料油，比去年同期跌7%。 尽管需求低于上年同期，但因为1月没有进口，这已是加速了。约有 三分之一的巴基斯坦电力供应来自于燃料油。 一位知情的贸易消息人士称：“在低价格的环境下，所有产品的需求 都增加了。” 180-cst高硫燃料油的直接价格已自1月触及的约六年低点上涨了近40 %，但比起去年每吨560.40美元的平均水平，仍低了至少30%。 现货市场上，Lukoil以每吨335美元向兴隆出售2万吨船期为3月19-23 日的380-cst燃料油。 壳牌以每吨较新加坡现货报价升水3美元的价格，向嘉能可出售2万吨 船期为3月28日至4月1日的的180-cst燃料油。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 高琦)