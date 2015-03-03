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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 19:16 BJT

汽车产业：菲亚特克莱斯勒CEO称正考虑一些并购，大众不是理想的合作伙伴

路透日内瓦3月3日 - 菲亚特克莱斯勒 执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周二在日内瓦车展表示，大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 并不是公司的理想合作伙伴，并表示他正在考虑一些并购选择。

马尔基翁内称他脑海里已经有了一个理想的伙伴，但不会透露究竟是哪家公司。

马尔基翁内还称，他考虑扩大与马自达 的合作，但未做任何具体说明。（完）

(编译 高琦 审校 王洋)
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