中国金融：马蔚华两会提案连续10年呼吁松绑银行跨业“手脚”

路透香港3月3日 - 近12年来未有再度修订的商业银行法一直是一些金融家的“心病”，今年两会，“建议修改商业银行法”仍是永隆银行董事长马蔚华的提案之一，他仍孜孜不倦的建言允许银行进行跨业投资，并新增了建议允许商行设立电商平台子公司。

从2007年起，时任招商银行行长的马蔚华就建议由全国人大常委会再次组织修改商业银行法，允许银行综合化经营，而2006年他亦提议通过金融控股公司实现渐进式的金融综合化经营。

2015年的提案中，马蔚华继续建言修改商业银行法的43条，允许商业银行可以投资参股或控股信托公司、证券公司、保险公司以及其他非银行金融机构；经许可后可设立专业资产管理公司从事财富管理信托业务；并建议预留商行开展互联网金融业务的空间。

此外，当前金融与互联网不断交叉结合大背景下，互联网金融的蓬勃已对商业银行的核心业务领域造成了冲击，马蔚华认为，应允许商业银行投资设立或与其他大型电商企业合资设立由商业银行控股的电商平台子公司。而此前规定，银行不得直接投资于非自用不动产和非金融类企业。

1995年颁布的《商业银行法》正式确立了中国商业银行分业经营的原则，最近的一次修改是2003年，为商业银行综合化经营预留了通道，此后国家相关部委为促进综合化经营的配套政策，但实际个案仍需国务院审批，银行大量综合化经营需求无法满足。而随着利率市场化加速推进、金融“脱媒”等，商业银行面临存贷款利差收窄、不良率上升等严峻挑战。

2003年《商业银行法》修改以来，商业银行业务范围已经远远超过第三条规定的范围，马蔚华建议，应将已允许商业银行开办的业务重新梳理分类并调整第三条的规定。同时对未明确规定的业务，应采取鼓励创新和简政放权的原则，采取备案制监管。（完）