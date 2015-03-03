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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 19:35 BJT

东南亚股市：泰国股市触及约六周收盘低点，菲律宾股市脱离高位

路透曼谷3月3日 - 泰国股市指标股指周二触及约六周收盘低点，受
权重股PTT 除息拖累。菲律宾股市指标股指脱离高位，此前菲律
宾长途电话公司(PLDT) 在发布低迷的财测后下滑。
    
    泰国指标股指 下跌1.2%至1,562.84，创下1月22日以来的最低
收位。市值最大的PTT收低2.9%。
    
    周三市场假期前，投资者削减风险持仓。近期涨幅较大的个股，如Ja
smine International Pcl 等电信股，受到卖盘的打压。
    
    菲律宾股市 回吐稍早录得的大部分涨幅，微幅收高0.03%。该
国市值第二大上市公司PLDT小跌0.06%。
    
    印尼股市指标股指 从周一的纪录收盘高位5,477.83回落0.06%
。大盘银行股，诸如Bank Mandiri 和Bank Rakyat Indonesia
 下跌，受本土投资者卖盘打击。
    
    新加坡股市 、马来西亚股市 和越南股市 上涨
，受益于盘初积极的市场人气。(完)
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