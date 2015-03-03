更新版 1-香港个股：澳洲政府勒令恒大子公司90天内售出非法购买的悉尼豪宅

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
(新增恒大集团对此事的回应)
路透悉尼3月3日 - 澳洲周二宣布，勒令悉尼一栋价值3,900万澳元豪宅的中国业主在90天内将其出售，这是澳洲政府自2006年以来首次打击外国对住宅房产的投资。
澳洲国库部长霍基在声明中称，这栋名为“Villa del Mare”的豪宅由香港上市公司恒大地产 旗下的Golden Fast Foods Pty，于去年11月通过一系列在澳洲、香港和英属维尔京群岛注册的空壳公司“非法”购买。
恒大集团副总裁、新闻发言人柯鹏表示：“此项房屋买卖时，公司委托了澳洲当地的专业律师行全权负责办理。公司会全力配合澳洲当局的安排，确保合法合规。”
恒大地产按营收算是中国第四大房地产开发商，由福布斯中国富豪榜排名第15位的许家印所有，他的净财富约为64亿美元。（完）
(编译 李春喜/高琦 审校 白云/王洋)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9