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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 20:14 BJT

马来西亚期市：棕榈油触及一个半月高位，受益于印度进口增长预期

路透吉隆坡3月3日 - 马来西亚棕榈油期货周二升至逾一个月高位，
连续第四日上涨，因预期印度进口将增加。
    
    行业知名分析师James Fry称，印度今年预计将进口更多棕榈油，因
本土植物油库存短缺，这帮助抵消了生物燃料行业对棕榈油需求下降的影
响。
    
    他是在吉隆坡举行的一次行业会议的间隙做上述表示的。
    
    参会的其它行业消息人士表示，印度今年的食用油进口预计将跳升至
纪录高位1,250-1,300万吨，包括棕榈油到岸量增长100万吨至900万吨。

    指标3月棕榈油合约 扳回稍早跌幅，上涨0.2%至每吨2,378
马币(林吉特)， 盘中高见2,382马币，为1月15日以来的最高位。

    成交量为42,827口，高于往常的35,000口。
    
    不过植物油市场走弱遏制了棕榈油的涨幅。(完)
         
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 (编译 王洋; 审校 高琦)
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