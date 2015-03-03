马来西亚期市：棕榈油触及一个半月高位，受益于印度进口增长预期

路透吉隆坡3月3日 - 马来西亚棕榈油期货周二升至逾一个月高位， 连续第四日上涨，因预期印度进口将增加。 行业知名分析师James Fry称，印度今年预计将进口更多棕榈油，因 本土植物油库存短缺，这帮助抵消了生物燃料行业对棕榈油需求下降的影 响。 他是在吉隆坡举行的一次行业会议的间隙做上述表示的。 参会的其它行业消息人士表示，印度今年的食用油进口预计将跳升至 纪录高位1,250-1,300万吨，包括棕榈油到岸量增长100万吨至900万吨。 指标3月棕榈油合约 扳回稍早跌幅，上涨0.2%至每吨2,378 马币(林吉特)， 盘中高见2,382马币，为1月15日以来的最高位。 成交量为42,827口，高于往常的35,000口。 不过植物油市场走弱遏制了棕榈油的涨幅。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 高琦)